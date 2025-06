Atleta juvenil de 17 anos passa mal em alojamento e morre

Kelvin Kenaldy da Silva, goleiro de 17 anos do Esporte Clube Pinheiros, faleceu após passar mal no alojamento do time, em Taquari (RS). O atleta recebeu atendimento inicial no local e foi levado pelo Samu a um hospital da região, mas não resistiu. Segundo o clube, o jovem havia realizado os exames médicos exigidos pelos protocolos e estava escalado para estrear na Série A2 do Gauchão sub-17 no fim de semana. O corpo foi sepultado neste domingo (22) em Tapera, no Norte do estado. Prefeitura e clube manifestaram condolências à família e aos companheiros de equipe.





Fonte: @rgottino