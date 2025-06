Ex-jogador do São Paulo é preso após acusação grave; ENTENDA

O ex-jogador de futebol Marcelo Saragosa, de 43 anos, foi preso na última sexta-feira (20/6) em Greenbrier, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América, sob alegações de agressão sexual e sequestro.





Segundo a versão americana do site Footboom, as acusações são graves, com denúncias que sugerem que ele teria forçado a vítima a ter relação sexual sem consentimento.





Prisão de ex-jogador

Marcelo Saragosa está sendo mantido na Cadeia Regional do Sul, sem direito a fiança.

O atleta deve ser mantido em custódia até seu julgamento em corte.

Se considerado culpado, Marcelo pode enfrentar penalidades severas.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marcelo atuava como volante.





Ele Iniciou sua carreira no São Paulo Futebol Clube (SPFC). Em 2004, o ex-jogador foi transferido para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.





Saragosa jogou pelo FC Dallas em 2007, até ir para o Chivas USA em 2009. Em 2011, foi transferido para o FC Absheron, do Azerbaijão. Retornou para os EUA em 2012 pelo D.C. United e, em 2013, foi contratado para disputar a US Open Cup pelo Tampa By Rowdies, onde permaneceu até 2015. Desde 2019, Marcelo deixou de ser jogador para se tornar Diretor de Operações de Futebol do Austin Bold FC.





A reportagem tentou contato com Marcelo Saragosa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.





Fonte: Metrópoles