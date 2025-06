Polícia Civil do Ceará prende dezenas de pessoas e apreende armas e drogas em operação no sul do estado

As ações ocorrem em 7 municípios do interior e região metropolitana.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), a Operação Apófis e prendeu 22 pessoas e apreendeu 22 armas de fogo, além de drogas e aparelhos celulares. A ofensiva tem a missão de cumprir 49 mandados judiciais de prisões preventivas e de buscas e apreensões.





Entre os alvos, estão integrantes de grupos criminosos com atuação dentro e fora do Ceará. As ações acontecem simultaneamente nos municípios de Icó, Orós, Iguatu, Juazeiro do Norte, no sul do estado, Horizonte, Maracanaú e Fortaleza, na Região Metropolitana.





O principal objetivo da operação é desarticular as ações do crime organizado responsável pelo tráfico de drogas, exploração do jogo do bicho, roubos, extorsões e homicídios, principalmente nos municípios de Icó e Orós no Centro-Sul no período que compreende aos anos de 2023 e 2025.





Via portal CN7