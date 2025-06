Vereadora do PT é encontrada morta com golpes de faca

A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos ( PT ), parlamentar da Câmara Municipal de Formigueiro, no Rio Grande do Sul , foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17), com múltiplos golpes de faca, em uma estrada de terra da cidade.





Elisane foi achada ao lado de seu carro, com ferimentos no tronco e um corte profundo no pescoço. A Polícia Civil descarta, inicialmente, a hipótese de latrocínio, já que os pertences dela estavam no veículo. A apuração indica que Elisane pode ter sido atraída por pessoas conhecidas ao local onde foi achada morta.





O delegado Antonio Firmino, responsável pelo caso, disse que vestígios de sangue foram achados no interior do carro da vereadora, o que indica que as agressões começaram ainda dentro do veículo. O crime teria ocorrido durante a madrugada. A vereadora, que era a única mulher da Câmara de Formigueiro, e estava em seu primeiro mandato.





Via portal Pleno News