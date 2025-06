Nova regalia: STF forma maioria para ter segurança vitalícia para ministros

Atualmente, apenas os ex-ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski fazem uso da escolta.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para aprovar uma resolução que concede segurança pessoal vitalícia a ministros da Corte que se aposentarem. A medida, em análise no plenário virtual, altera as regras anteriores que limitavam a escolta a um período de 36 meses após a aposentadoria, prorrogável por igual período. Agora, os ministros aposentados poderão contar com o benefício enquanto solicitarem, sem limite de tempo.





A proposta partiu de uma solicitação do ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que justificou o pedido com base no agravamento das ameaças contra integrantes do Supremo, especialmente após episódios como a tentativa de atentado com explosivos na sede da Corte, em novembro de 2024. O relator do caso, presidente Luís Roberto Barroso, destacou que o contexto de segurança institucional não melhorou desde as últimas alterações e defendeu a medida como necessária para proteger ex-integrantes da instituição.





Já foram registrados votos favoráveis de Barroso, Edson Fachin, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e André Mendonça, formando maioria entre os 11 ministros. A votação está prevista para se encerrar nesta quarta-feira (19), e, com o resultado consolidado, a norma será formalizada por meio de ato administrativo.





Atualmente, apenas os ex-ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski fazem uso da escolta. A ministra aposentada Rosa Weber, por exemplo, optou por não utilizar o serviço. A nova regra não será retroativa, ou seja, não beneficiará ex-ministros que já tenham perdido o direito à proteção anteriormente concedida.