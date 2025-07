DENÚNCIA: Esgoto a céu aberto no centro de Massapê/CE está causando transtornos à comunidade

Se você passa pela cidade de Massapê, especialmente às margens da CE 362, próximo à Rua Alto da Esperança, no Centro, é difícil não perceber um problema que tem preocupado os moradores da região: um esgoto a céu aberto que vem causando diversos transtornos.





Segundo relatos dos moradores, essa situação vem trazendo sérios transtornos à comunidade local. Além do mau cheiro que incomoda quem passa pelo local, o esgoto a céu aberto tem sido palco para a proliferação de insetos, como pernilongos, que podem transmitir doenças, além da presença de cobras e escorpiões, o que aumenta ainda mais o risco à saúde da população.





Os moradores têm solicitado, com urgência, uma solução para esse problema ao prefeito Ozires Pontes. É importante lembrar que, recentemente, a administração municipal investiu milhões de reais em um evento junino na cidade. No entanto, a situação do saneamento básico, como essa, ainda exige atenção e ações concretas para garantir a saúde e o bem-estar de todos.





A comunidade espera que as autoridades municipais possam agir rapidamente para resolver essa questão, realizando a limpeza, o saneamento adequado e a instalação de sistemas que evitem esse tipo de problema no futuro. Afinal, uma cidade limpa e saudável é o desejo de todos os moradores de Massapê.





Vamos ficar atentos e cobrar das autoridades uma resposta rápida e eficaz para essa situação que afeta a qualidade de vida de tantos cidadãos.





Fonte: Internauta/Massapê