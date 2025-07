"Careca do INSS" ganha aval da Justiça para fazer negócios mesmo sob suspeita de fraude bilionária

Enquanto milhões sofrem com descontos indevidos, investigado segue livre para viajar a trabalho.

A Justiça Federal do Distrito Federal autorizou o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, a viajar de Brasília para São Paulo em dois períodos distintos – de 26 a 30 de maio e de 16 a 20 de junho de 2025 – para tratar de atividades profissionais, como fiscalização de obras e prospecção de negócios. Investigado por envolvimento em um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do INSS, que teria causado prejuízos a milhões de aposentados, Antunes segue cumprindo medidas cautelares, como a proibição de acessar unidades do INSS e de manter contato com outros investigados. A decisão judicial considerou que não há impedimentos legais para os deslocamentos, desde que sejam devidamente comprovados e respeitadas as restrições impostas.





(Blog César Wagner)