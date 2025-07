Divulgado o resultado preliminar da 2ª etapa do programa Novos Tempos, Novas Oportunidades

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), informa que está disponível o resultado preliminar da segunda etapa do programa Novos Tempos, Novas Oportunidades. Os candidatos podem acessar o site para consultar o resultado.





Conforme estabelecido no Aditivo nº 003/2025, o prazo para apresentação de recursos será entre os dias 23 e 25 de julho atraves do e-mail: seplag@sobral.ce.gov.br. É importante que os candidatos fiquem atentos às instruções previstas no edital e apresentem suas solicitações dentro do período estipulado.





A gestão municipal segue comprometida com a promoção de oportunidades e com a construção de um futuro mais justo e inclusivo.