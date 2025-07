Emocionante: vídeo mostra policiais salvando vida de bebê em Manaus; veja

Um bebê de 1 ano e 8 meses foi salvo por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) após se engasgar com um amendoim, na noite deste sábado (12). A ocorrência foi registrada por volta das 19h45 no posto de fiscalização PPR-01, localizado na rodovia AM-010.





De acordo com a Polícia Militar, a guarnição formada pelos cabos McDonald e Giordane foi surpreendida por um casal em desespero que chegou ao local carregando a criança inconsciente e com dificuldades para respirar.





A equipe policial iniciou de imediato os procedimentos de primeiros socorros, realizando manobras para desobstrução das vias aéreas. Em paralelo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.





Graças à ação rápida e eficiente dos policiais, a criança recuperou a consciência e foi estabilizada antes da chegada da equipe médica. O bebê foi então conduzido pelo SAMU ao Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste de Manaus, para avaliação e atendimento especializado.





O caso ocorreu com uma família residente no Ramal do Leão, no Km 37 da AM-010. A pronta resposta da equipe do BPTran foi fundamental para salvar a vida da criança.





Veja vídeo: