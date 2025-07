Guarany e Vila Real mantêm chances de classificação para a Série B do Cearense em 2026 após vitórias na rodada

Com resultados importantes na rodada, as equipes sobralenses Guarany e Vila Real continuam na disputa pela classificação para a Série B do Campeonato Cearense de 2026. A competição está acirrada, e as próximas partidas prometem definir os destinos dos times na busca pelo sonho de subir de divisão.





Na tarde de sábado (12), o Guarany fez valer o fator casa e venceu o Crateús por 2 a 0 no estádio do Junco, garantindo a liderança da Série C com 7 pontos. O jogo foi bastante disputado, com as duas equipes buscando o gol desde o início. Mesmo sem marcar no primeiro tempo, o Guarany abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo com um gol de Yuri após uma roubada de bola. Aos 39 minutos, Aldair consolidou a vitória ao marcar um pênalti, fechando o placar em 2 a 0. A vitória reforça a liderança do Cacique do Vale na competição.





No domingo (13), o Vila Real conquistou uma goleada de 3 a 0 sobre o Limoeiro fora de casa, no estádio Bandeirão, em Limoeiro do Norte. Os gols foram marcados por Veraldo, Valdo Bacabal e Gleryston. Com o resultado, o Vila Real permanece na terceira colocação, agora com 4 pontos, e entra na briga pela vaga na Série B de 2026. A equipe sobralense está próxima de alcançar o segundo colocado, o Crateús, que tem 6 pontos.





A próxima rodada será decisiva: o Vila Real enfrentará o Crateús em casa, no Juncão, enquanto o Guarany jogará fora de casa contra o Limoeiro. Se ambos os times vencerem, poderão garantir a classificação para a Série B já na penúltima rodada, marcada para o dia 26 de julho, no estádio do Junco, em Sobral.





A expectativa é grande para os próximos jogos, que podem definir o destino de sobralenses na competição estadual e aproximar um passo mais perto do sonho de disputar a Série B do Cearense em 2026.