Ceará vence clássico no Castelão e afunda Fortaleza no Z-4

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (13), na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão 2025. O gol da vitória do Vozão foi marcado por Galeano, em clássico com mando do Leão do Pici.









O Que Aconteceu





Galeano decidiu o Clássico-Rei com gol solitário: O atacante aproveitou contra-ataque e marcou o único gol da partida, garantindo a vitória do Ceará na Arena Castelão, em duelo válido pela Série A.





Fortaleza teve mais posse, mas não conseguiu reagir: Apesar de dominar as ações em parte do jogo, o Leão não conseguiu furar a defesa do Ceará, que se postou bem taticamente após abrir o placar.





Ceará sobe na tabela e entra na zona de classificação da Sul-Americana: Com a vitória, o Vozão chegou a 18 pontos e assumiu a 9ª colocação, se aproximando do pelotão de cima da Série A.





Fortaleza segue no Z4 com campanha preocupante: O time tricolor permanece na 18ª colocação, com apenas 10 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.





Próximos jogos definem rumos distintos para os rivais: O Ceará volta a campo na quarta-feira (16), às 19h30, contra o Corinthians, em casa. Já o Fortaleza só joga no sábado (19), às 16h, novamente no Castelão, contra o Bahia, pela 15ª rodada.





(Pi24h)