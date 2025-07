Homicídio na Serra do Jordão: Jovem é morto a tiros enquanto pilotava motocicleta em Sobral

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 9 de julho, um homicídio por arma de fogo foi registrado na região da Serra do Rosário, também conhecida como Serra do Jordão, na zona rural de Sobral. O crime aconteceu no sítio Tanques, próximo ao campo de futebol da comunidade.





A vítima foi identificada como Francisco José Neto, que pilotava uma motocicleta vermelha e usava capacete branco no momento do ocorrido. Segundo informações apuradas, ele estava acompanhado de sua namorada na garupa da moto quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça, enquanto ela estava ao seu lado.





Relatos indicam que quatro indivíduos em duas motocicletas foram até a residência de Francisco à procura dele. Como não o encontraram, retornaram pelo mesmo caminho e, ao se depararem com ele na estrada, realizaram uma emboscada, efetuando os disparos.





A Polícia Militar isolou a área e acionou a equipe da PEFOCE para os procedimentos periciais. A Polícia Civil de Sobral está investigando o caso, buscando identificar e prender os autores do crime.





Sobral registra 54 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews