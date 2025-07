PREFEITURA DE SOBRAL INICIA MANUTENÇÃO NA ESTRADA DAS MARRECAS PARA MELHORAR TRÁFEGO E SEGURANÇA

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), deu início nesta semana a uma nova intervenção de manutenção na estrada das Marrecas. Os trabalhos têm como objetivo garantir maior comodidade e aprimorar a qualidade do trânsito na via, que serve de acesso à Avenida Perimetral.





A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Sobral em promover melhorias contínuas na infraestrutura viária, buscando proporcionar mais segurança e eficiência para moradores e transeuntes na região. As obras começaram após o fim do período invernoso no município.