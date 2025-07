MP Eleitoral pede suspensão dos direitos políticos de Nikolas e outros aliados de Bolsonaro

O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais ingressou nesta terça-feira (8) com uma ação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), alegando que ele teria divulgado vídeos com ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), durante o período eleitoral de 2024.





Segundo a promotoria, o parlamentar e o deputado estadual Bruno Engler (PL), que concorria à prefeitura da capital mineira, teriam praticado “difamação” ao criticar publicamente uma obra literária escrita por Fuad.





O livro em questão, intitulado Cobiça, foi lançado em 2020 e traz uma narrativa sobre uma mulher que retorna ao interior de Minas Gerais, reencontrando lembranças do passado. Em um trecho da obra, há a descrição de uma cena de abuso contra uma menina de 12 anos — o que acabou sendo alvo de acusações nas redes.





Nikolas chegou a afirmar que se tratava de um “livro pornográfico” e afirmou que “o problema é quando a ficção vira a realidade”. Bruno Engler, por sua vez, classificou a publicação como “pornográfica” durante o último debate eleitoral na TV antes da vitória de Fuad.





O MP eleitoral sustenta que, mesmo após ser intimado judicialmente a retirar os vídeos do ar em outubro do ano passado, Nikolas teria desrespeitado a determinação e, além disso, ironizado a decisão pública e reiteradamente.









Para o promotor Renato Augusto de Mendonça, responsável pela denúncia, a conduta do deputado de direita evidencia intenção deliberada de manter as postagens no ar e disseminar desinformação em um momento crítico da eleição.





A ação pede, entre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos de Nikolas Ferreira e o pagamento de indenização por danos morais, valor que deve ser destinado a entidades assistenciais indicadas pela família de Fuad Noman, que faleceu em março deste ano.





