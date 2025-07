Mulher é morta a facadas em Bela Cruz-CE; Companheiro é suspeito e está foragido

Na madrugada deste sábado, 12 de julho de 2025, uma mulher de 28 anos foi brutalmente assassinada a facadas no município de Bela Cruz, a aproximadamente 231 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu no centro da cidade e, até o momento, a vítima não foi oficialmente identificada. O suspeito do feminicídio seria o próprio companheiro da vítima, que fugiu logo após o crime e permanece foragido.





As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e coletar indícios que possam ajudar nas investigações. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está conduzindo as apurações do caso, que aponta para um feminicídio cometido com golpes de um objeto perfurocortante.





Este episódio marca a 11ª vítima de feminicídio com uso de arma branca no Ceará neste ano. Recentemente, na quarta-feira passada, uma enfermeira de 31 anos, Clarissa Costa Gomes, foi assassinada a facadas pelo ex-namorado no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. O suspeito, Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, técnico em gestão ambiental, foi localizado e confessou o crime. Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia na manhã de quinta-feira, 10.





O caso reforça a preocupante realidade de violência contra a mulher no estado e a necessidade de ações de prevenção e combate ao feminicídio. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que o suspeito seja responsabilizado. nnA sociedade permanece atenta e espera que a justiça seja feita para a vítima e sua família.





