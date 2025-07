ROMU prende suspeito de furto em farmácia no centro de Sobral

Na tarde de ontem, domingo, 20 de julho de 2025, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) realizou uma ação rápida e eficiente ao prender um suspeito de furto na área central de Sobral.





Tudo começou quando os agentes receberam um chamado via CIOPS sobre um furto ocorrido na farmácia Pague Menos. Utilizando as imagens do videomonitoramento, a equipe conseguiu identificar rapidamente as características do suspeito, o que facilitou a localização do indivíduo.





Sem perder tempo, os agentes iniciaram um patrulhamento na região e, pouco tempo depois, conseguiram localizar e deter o suspeito. Após a prisão, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde os procedimentos legais foram realizados. O suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.





A ação da ROMU demonstra o compromisso das forças de segurança em manter a ordem e proteger a população de Sobral.