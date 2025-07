Professor da rede municipal é acusado de estupr4r dois alunos em Santa Quitéria

Um professor da rede municipal de ensino de Santa Quitéria está sendo investigado pela Polícia Civil, por ter abusado sexualmente de dois menores, de 13 anos, alunos de escolas municipais. As vítimas são irmãos e o fato ocorreu dentro da residência deles, nesta semana.





O crime não ocorreu dentro do ambiente escolar, no entanto, o abusador tinha vínculo de proximidade com os dois e a família, além de lecionar aulas para um deles. Na terça, foi o episódio mais recente com um deles, no entanto, o outro teria passado pela mesma situação em maio.





A mãe dos menores, há algum tempo, vinha notando algo de estranho no comportamento dos filhos, o que a motivou a instalar uma câmera de segurança dentro da própria casa, local onde o professor frequentava. Ao visualizar as imagens e com os relatos contundentes, levaram o caso ontem para a Delegacia de Polícia.





Na manhã de hoje, o acusado prestou depoimento. Como não havia mais o flagrante, acabou liberado, no entanto, o inquérito está em andamento e a prisão dele poderá ser decretada a qualquer momento pela Justiça.





Por meio de nota, a Prefeitura e a Secretaria de Educação repudiaram o ato e informou ter agido “com a máxima celeridade e rigor, adotando medidas administrativas para apurar os fatos com a devida profundidade e responsabilidade”. “A Secretaria de Educação está prestando todo o apoio necessário, contando com uma equipe multidisciplinar especializada, incluindo psicólogos e assistentes sociais, para oferecer suporte emocional e acompanhamento adequado aos adolescentes e sua família”, completou.





O prefeito Joel Barroso informou que determinou o afastamento e a suspensão imediata do servidor de suas funções, além da abertura de um Processo Administrativo Disciplinar. “A conduta de um servidor público, especialmente um educador, deve ser exemplar. Não compactuo e não vou tolerar qualquer desvio que coloque nossos jovens em risco”, pontua.





(A Voz Sta. Quitéria)