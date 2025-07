Segundo dia de comemoração do aniversário de Sobral traz Zé Vaqueiro e Léo Foguete ao palco principal

Zé Vaqueiro e Léo Foguete, além de Stephany Lima são as atrações que animarão o palco principal na segunda noite de comemoração de 252 anos do aniversário de Sobral nesta quinta-feira, 7 de julho. A programação gratuita segue até a sexta-feira, 4 de julho, na Arena Aeroporto. A promoção é da Prefeitura de Sobral e do IVAC.





Na sexta-feira, 4 de julho, os shows serão de Calcinha Preta, Claudia Leitte e Henry Freitas. No sábado, 5 de julho, a comemoração se encerra com a reinauguração do Estádio do Junco e o clássico entre os times sobralenses Guarany de Sobral e Vila Real.





A programação do aniversário de Sobral na Arena Aeroporto conta ainda com shows no palco da Cidade Cenográfica, atrações para crianças na Fazendinha Caiçara, além de Feira de Artenato e praça de alimentação. O espaço Criança Segura ajuda na identificação e segurança das crianças. Há ainda o Front da Inclusão, para garantir acessibilidade e prioridade a idosos e pessoas com deficiência.









252 anos





Referência na cultura e no cuidado com as pessoas, Sobral também é patrimônio histórico-nacional. Os 252 anos é uma data especial que reforça os vínculos do povo sobralense com a sua cultura em um evento que une alegria, tradição e homenagem à história da cidade.









Confira a programação dos próximos dias:









03/07 (Quinta-feira)





Zé Vaqueiro





Léo Foguete





Stephany Lima









04/07 (Sexta-feira – Aniversário de Sobral)





Cláudia Leitte





Henry Freitas





Calcinha Preta