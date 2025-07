Prefeito Dr. Oscar Rodrigues recebe Ministro da Saúde e Governador do Ceará na Santa Casa de Sobral nesta sexta-feira (04)

Nesta sexta-feira, 04 de julho, o prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, recebe o Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, e o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O encontro marca o anúncio de novos investimentos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e para a região de saúde reforçando o compromisso das três esferas de governo com o fortalecimento da assistência hospitalar.





Durante a visita, será apresentado o programa Mais Especialidades, que visa ampliar o número de profissionais na Santa Casa e garantir mais agilidade nos atendimentos. A unidade é referência para mais de 50 municípios da macrorregião Noroeste e enfrenta uma alta demanda por cirurgias, exames e tratamentos especializados.





“Tempo é vida. Por isso, estamos empenhados em reduzir o tempo de espera e garantir que cada paciente receba o cuidado necessário com dignidade e no momento certo”, destacou o prefeito Dr. Oscar Rodrigues.





Entre os temas da agenda, estão a redução das filas por cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade, o início mais rápido do tratamento oncológico e a ampliação da oferta de hemodiálise com acolhimento humanizado. Na ocasião, o prefeito também apresentará ao Ministério da Saúde o pedido de ampliação do teto financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC), essencial para que a Santa Casa possa atender ainda mais e melhor.





A comitiva contará ainda com a presença dos deputados federais Moses Rodrigues — que já destinou milhões em recursos à unidade — José Guimarães e do deputado estadual Manuel Missias; do coordenador-geral da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dr. Mozart Sales, que esteve na Santa Casa em maio e retorna agora para reforçar o diálogo e as articulações com a gestão hospitalar; da secretária da Saúde do Estado, Dra. Tânia Mara Coelho; da secretária da Saúde de Sobral, Dra. Michele Alves; representantes dos Conselhos de Saúde; do Padre Raimundo Bastos, representando o Bispo Dom Vasconcelos, provedor da Associação Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





A direção da unidade será representada pelo diretor-geral, Dr. José Ueides Fechine Júnior, e pelo diretor técnico, Dr. Lizandro Teles, que apresentarão os principais desafios enfrentados pelo hospital e as melhorias esperadas com os novos investimentos.





A visita é resultado da solicitação da gestão municipal para reforçar o compromisso conjunto dos governos municipal, estadual e federal com uma saúde mais resolutiva, acessível e humanizada para toda a população da região Norte do Ceará que tem como referência a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.