TRUMP PUNE BRASIL E BOLSONARO culpa Lula por "traição à liberdade"

Ex-presidente diz que tarifa de 50% é resposta ao autoritarismo e à censura no país.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros é consequência do "afastamento do Brasil da liberdade e do Estado de Direito" sob o governo Lula. Em nota, Bolsonaro declarou que a medida jamais teria ocorrido durante sua gestão e criticou a atual política externa, que segundo ele rompe com os valores históricos do país. Ele também endossou a crítica de Trump ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Brasil vive uma escalada de censura e perseguição política, o que estaria transformando o país em uma “vergonha internacional”. A nova tarifa entra em vigor no dia 1º de agosto.