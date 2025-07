Valdemar diz que "só Michelle, além de Bolsonaro, bate Lula em 2026"

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou neste sábado (5) que apenas Michelle Bolsonaro, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria força suficiente para derrotar Lula em um eventual segundo turno das eleições de 2026. A declaração foi dada durante um evento do PL Mulher em Guarulhos (SP), onde Valdemar citou pesquisas internas que mostram Michelle como a única alternativa competitiva caso Bolsonaro seja impedido de concorrer. Apesar dos elogios, ele ressaltou que o ex-presidente continua sendo o candidato oficial do partido e, se for necessário escolher um substituto, caberá a ele tomar essa decisão.





