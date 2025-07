Vídeos mostram carro queimado após acidente que matou Diogo Jota e irmão na Espanha

Imagens de vídeos mostram o momento em que o carro pega fogo e revelam como ficou o veículo após o acidente que matou o jogador português Diogo Jota e seu irmão, André Filipe Teixeira da Silva, na noite de quarta-feira (3), em uma rodovia da província de Zamora, no noroeste da Espanha.





Em um dos vídeos, é possível ver os restos queimados do Lamborghini em que os irmãos viajavam pela A-52, na altura de Cernadilla. As imagens registram pedaços do carro espalhados pelo asfalto e, mais adiante, o que restou do veículo: uma carcaça retorcida, irreconhecível e completamente carbonizada. As chamas também atingiram a vegetação às margens da estrada.





Segundo a Guarda Civil, o carro perdeu o controle após o estouro de um dos pneus durante uma ultrapassagem, saiu da pista e pegou fogo. Bombeiros da província de Zamora conseguiram controlar o incêndio, mas os corpos dos dois irmãos foram encontrados carbonizados dentro do veículo.





Outro vídeo, gravado de dentro de um carro em movimento, mostra a presença de agentes da Guarda Civil no local, marcas de frenagem na pista e o perímetro isolado para os trabalhos da perícia. O acidente ocorreu no quilômetro 65,3 da A-52, uma rodovia bastante movimentada da região.





O trânsito precisou ser desviado e equipes de emergência trabalharam por várias horas no local. Devido ao estado dos corpos, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Zamora iniciou os exames de identificação nesta quinta-feira (4), com coleta de impressões digitais e amostras de DNA, que serão enviadas a Madri para confirmação oficial.









Quem era Diogo Jota





Natural de Massarelos, no norte de Portugal, Diogo Jota atuava como atacante do Liverpool FC desde 2020 e era um dos nomes de destaque da seleção portuguesa. Iniciou sua carreira no Paços de Ferreira, passou pelo Atlético de Madrid, foi emprestado ao FC Porto e depois brilhou no Wolverhampton, na Inglaterra. Pelo Liverpool, conquistou títulos como a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.





No dia 22 de junho, apenas 11 dias antes do acidente, Jota havia se casado com Rute Cardoso, sua companheira de longa data e mãe de seus três filhos.

O irmão, também jogador





André Filipe, irmão mais novo de Jota, também era jogador profissional. Atuava como meio-campista no FC Penafiel, da segunda divisão portuguesa. Os dois estavam de férias na Espanha antes de se reapresentarem aos seus respectivos clubes para a pré-temporada.









Comoção no mundo do futebol





A morte dos irmãos gerou comoção imediata no mundo esportivo. Clubes portugueses, ingleses e de outros países europeus prestaram homenagens. O Liverpool publicou uma mensagem de pesar e informou que está oferecendo apoio à família do jogador.





A Federação Portuguesa de Futebol pediu um minuto de silêncio em todos os jogos do fim de semana, incluindo a partida entre Portugal e Espanha pela Eurocopa feminina. (Gazeta Brasil)