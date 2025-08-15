EUA: Não é permitido viajar ao país com objetivo de dar à luz

Alerta contra "turismo de nascimento" foi feito nesta quinta-feira.

Nesta quinta-feira (14), a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta contra grávidas que viajam ao país com o objetivo de dar à luz em solo americano para que o bebê tenha cidadania do país. Uma publicação feita nas redes sociais destacou que oficiais consulares irão negar pedidos de visto se perceberem esse tipo de intenção.





– Viajar para os EUA com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha cidadania americana não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção – diz o post.





No início do ano, o governo americano recorreu à Suprema Corte para tentar acabar com a cidadania por direito de nascença. Porém, em julho, a Justiça dos EUA decidiu que o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que restringe a cidadania automática por direito de nascença é inconstitucional e bloqueou sua aplicação em todo o país, conforme informações da CNN Brasil.