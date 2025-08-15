Nota de pesar

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Francimélia, ocorrido nesta sexta-feira, dia 15, perdemos uma pessoa querida que deixa muita saudade e belas lembranças.
Expressamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.
VELÓRIO: SALÃO FUNERÁRIO ALIANÇA
RUA PROFESSORA MARIA LAIS SOUZA DE PAULA PESSOA, 40, BAIRRO COLINAS ÀS 9H30
