CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Nota de pesar

sexta-feira, agosto 15, 2025  Nenhum comentário

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Francimélia, ocorrido nesta sexta-feira, dia 15, perdemos uma pessoa querida que deixa muita saudade e belas lembranças.

Expressamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. 
 
VELÓRIO: SALÃO FUNERÁRIO ALIANÇA
RUA PROFESSORA MARIA LAIS SOUZA DE PAULA PESSOA, 40, BAIRRO COLINAS ÀS 9H30

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 