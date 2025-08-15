CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 15 de agosto de 2025

87 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 15/08/2025

sexta-feira, agosto 15, 2025




OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direção 01

Analista de suporte técnico 01

Assistente administrativo 01

Atendente de lojas 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de escritório 03

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Controlador de tráfego 01

Eletricista auxiliar 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado doméstico arrumador 01

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 02

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Lavador de roupas a maquina 02

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Operador de caixa 03

Operador de tratores diversos 02

Recepcionista atendente 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico mecânico 02

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 08

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 84



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Recepcionista atendente 01

Repositor - em supermercados 01

Total 03

