STF define datas para julgamento de Bolsonaro e outros sete réus

Sessões estão marcadas para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu que o julgamento da ação penal relativa à suposta tentativa de golpe de Estado que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus terá início em 2 de setembro. Além do líder conservador, outras sete pessoas também integram o chamado núcleo 1 e serão julgadas na mesma ocasião.





No total, foram agendadas sessões extraordinárias para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 do mesmo mês. As reuniões ocorrerão das 9h às 12h e, nas datas de 2, 9 e 12, também haverá turno da tarde, das 14h às 19h.





*Em atualização