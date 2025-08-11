Morre Miguel Uribe, candidato da Colômbia baleado em discurso

Uribe tinha sido baleado no dia 7 de junho deste ano.

Pré-candidato a presidente da Colômbia, o senador Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira (11), em Bogotá, após ficar mais de dois meses internado por conta de um atentado a tiros sofrido em junho. De direita e integrante do partido de oposição Centro Democrático, Uribe era um dos nomes mais bem posicionados para disputar a Presidência da Colômbia em 2026.





O atentado contra ele ocorreu no dia 7 de junho, quando o senador discursava em um evento de rua. O senador foi alvejado por três tiros — dois na cabeça e um na coxa — por um adolescente de 15 anos que se aproximou em uma motocicleta.





Ao longo dos últimos meses, ele chegou a apresentar melhora, mas seu quadro voltou a piorar no último sábado (9) devido a uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele passou por cirurgia de emergência e foi novamente sedado, mas não resistiu.





O pré-candidato a chefe do Executivo colombiano era filho de Diana Turbay, jornalista que foi sequestrada e assassinada em 1991 por narcotraficantes a serviço de Pablo Escobar, e neto do ex-presidente Julio César Turbay, que governou o país entre 1978 e 1982. O ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, líder do partido de Miguel Uribe, lamentou a perda.





– O mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto da Colômbia – declarou.





A esposa do senador, María Claudia Tarazona, também se pronunciou pelas redes sociais.





– Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Descanse em paz amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos – escreveu Tarazona.



