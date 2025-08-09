CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 9 de agosto de 2025

Previsão do tempo para amanhã em Sobral: confira o clima deste domingo (10/08)

sábado, agosto 09, 2025

Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
  • Nível de umidade: 44%
  • Nível de nebulosidade: 38%
  • Nascer do Sol: 05h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.66 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 
  • 11/08/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 22ºC 
  • 12/08/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC 
  • 13/08/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 
  • 14/08/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC 
  • 15/08/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC
Fonte: O Povo

