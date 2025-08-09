Previsão do tempo para amanhã em Sobral: confira o clima deste domingo (10/08)

Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.

A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 44%

Nível de nebulosidade: 38%

Nascer do Sol: 05h08

Pôr do Sol: 17h08

Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 4.66 km/h

Fase da Lua: Lua cheia

Confira abaixo a previsão para os próximos dias:

11/08/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 22ºC

12/08/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC

13/08/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC

14/08/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC

15/08/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC Fonte: O Povo