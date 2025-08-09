Egressos de Odontologia do UNINTA são aprovados no Mestrado em Ciências da Saúde

Egressos do curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) conquistaram posições de destaque no Mestrado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme os resultados divulgados nesta terça-feira (18/02). As aprovações, todas em áreas de pesquisa relacionadas à saúde bucal, evidenciam o potencial desses profissionais para o avanço científico no campo.





O egresso José Reinan obteve a 1ª colocação no processo seletivo com pesquisa na área de Dor Orofacial. Mariane Martins, também aprovada em 1º lugar, desenvolveu pesquisa sobre Resistência Antimicrobiana. Já Iago Gomes, aprovado em 2º lugar, direcionou seu estudo para o Metabolismo Ósseo.





Além disso, as egressas Vitoria Isterfany e Nívia Delamoniky foram aprovadas em 2º e 3º lugar, respectivamente, nas áreas de Metabolismo Ósseo e Neoplasias Benignas e Malignas da Cavidade Oral.





Esses resultados demonstram não apenas a dedicação e o empenho dos alunos na busca pelo aprofundamento acadêmico além da graduação, mas também refletem a excelência do curso de Odontologia do UNINTA e o compromisso da instituição com a formação de profissionais altamente qualificados e preparados para os desafios da área da saúde.