PRF Realiza Recuperação de Veículo Roubado em Ação na BR-222

Em uma operação de fiscalização realizada na manhã do dia 10 de agosto de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) demonstrou mais uma vez sua eficiência na luta contra o crime, ao recuperar um veículo roubado e clonado. O incidente ocorreu na altura do km 310 da BR-222, próximo ao município de Tianguá, no Ceará.





Durante uma ronda de rotina, a equipe da PRF identificou um Hyundai HB20, de cor branca, que apresentava características suspeitas. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 39 anos, natural de Fortaleza, que afirmou ter adquirido o automóvel na capital cearense. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de seu filho de três anos.





A equipe da PRF utilizou técnicas de "Análise de Risco" para uma inspeção minuciosa no veículo, constatando alterações nos elementos de identificação. As modificações visavam criar um dublê do automóvel, cujas características originais correspondem a outro veículo da mesma marca e modelo, com registro de roubo no município de Aquiraz, em novembro de 2024.





Com base nas investigações, a ocorrência foi classificada como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veículo, agora identificado corretamente, será devolvido ao seu proprietário legítimo. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para os procedimentos legais adequados.





Esta operação sublinha a importância do trabalho da PRF na proteção da sociedade e no combate a fraudes e roubos de veículos, garantindo, assim, uma rápida devolução de bens aos seus legítimos donos.









PRF/BDCOM