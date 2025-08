Sobral realiza Bodega de Oportunidades com edição especial de dia dos Pais

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Agricultura (Seagri) e da Secretaria da Pecuária (Sepec), realiza nesta semana a 6ª edição da "Bodega de Oportunidades", com o tema especial de Dia dos Pais. O evento ocorrerá no Centro de Convenções, no dia 8 de agosto, a partir das 8h, reunindo produtores rurais da sede e dos distritos.





A iniciativa busca fortalecer a economia rural do município, incentivar a comercialização de produtos da agricultura familiar e promover o consumo de alimentos locais e artesanais. Entre os itens ofertados estão queijos, bolos, hortifrúti, ovos, doces caseiros, frango caipira, polpas, produtos artesanais e muito mais.





O sucesso da edição anterior, realizada em alusão ao Dia dos Namorados, reforçou o engajamento dos produtores e o interesse da população sobralense, consolidando a Bodega como um espaço de valorização da produção local e de aproximação entre o campo e a cidade.





Com ambiente organizado, estrutura acolhedora e a presença do mascote Pipoquito e da sua esposa Florzinha, o evento proporcionará um clima de feira afetiva e familiar, com música ambiente e oportunidade para os pequenos empreendedores do campo ampliarem sua renda.





A Bodega de Oportunidades é mais do que um evento: é um reflexo do compromisso da gestão municipal em construir políticas públicas inclusivas, que reconhecem e valorizam o trabalho dos homens e mulheres que alimentam Sobral.