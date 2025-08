Tagliaferro entrega provas contra Moraes para TV internacional

Emissora estaria analisando o material antes de publicá-lo.

O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, declarou, nesta segunda-feira (4), que entregou provas contra o ministro para uma emissora internacional. A declaração foi feita em entrevista ao programa Show da Manhã, da plataforma Fio Diário.





– O material já está com uma grande emissora internacional em avaliação, deve estar estourando aí por um uma semana, acredito, mas espero que até sexta-feira [seja divulgado] – disse Tagliaferro.









E continuou:





– Então, já que tudo já foi entregue para quem tem que jogar no mundo, então, agora eu posso falar, porque agora, se algo me acontecer, o material já está entregue.





Tagliaferro chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), órgão criado em 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de combater a desinformação durante o processo eleitoral.





Fora do Brasil, o ex-assessor começou a dar entrevistas dizendo que tem provas que mostram que recebeu ordens do ministro para investigar e monitorar pessoas, sendo que todas elas eram ligadas à direita. Em outra entrevista, ele chegou a dizer que irá provar que houve abusos durante as eleições de 2022 por parte de seu ex-chefe.





Vale lembrar que desde 2024 Tagliaferro é investigado por causa do vazamento de conversas. Para a Polícia Federal, ele “praticou, de forma consciente e voluntária, a violação do sigilo funcional” ao enviar para um jornalista as trocas de mensagens entre ele e outros servidores do setor.





Fonte: Pleno News