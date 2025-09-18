CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 18 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 127 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (18) EM SOBRAL

quinta-feira, setembro 18, 2025  Nenhum comentário



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de cozinha 01

Ajudante de motorista 02

Ajudante de obras 02

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de limpeza 07

Auxiliar de manutenção predial 02

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 31

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Estoquista 02

Garçom 01

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Lavador de veículos 01

Motofretista 01

Motorista entregador 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pasteleiro 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 02

Salva-vidas 01

Servente de obras 04

Supervisor comercial 02

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Técnico em saúde bucal 02

Trabalhador rural 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 05

Total 106



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20

Total 21

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 