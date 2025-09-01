CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Morre a jornalista Júlia Ionele após um ano de luta contra o câncer

segunda-feira, setembro 01, 2025  Nenhum comentário

A jornalista Júlia Ionele, de 31 anos, faleceu neste domingo (31) após mais de um ano de enfrentamento contra o câncer. Reconhecida pelo profissionalismo, sua partida causa grande pesar entre familiares, amigos e colegas.

Júlia atuou na TV Diário e também na assessoria de diversos parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, mais recentemente, no Senado Federal. Na comunicação política, Ionele ainda trabalhou na assessoria de comunicação da senadora Augusta Brito e integrou equipes de campanhas eleitorais.Ceará tourism packages

O velório ocorre na noite deste domingo, no Anjo da Guarda, localizado na avenida Jovita Feitosa, 125. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, às 8h30, no cemitério Memorial Morada da Paz, na BR-020.

CN7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 