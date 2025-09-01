Morre a jornalista Júlia Ionele após um ano de luta contra o câncer

A jornalista Júlia Ionele, de 31 anos, faleceu neste domingo (31) após mais de um ano de enfrentamento contra o câncer. Reconhecida pelo profissionalismo, sua partida causa grande pesar entre familiares, amigos e colegas.





Júlia atuou na TV Diário e também na assessoria de diversos parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, mais recentemente, no Senado Federal. Na comunicação política, Ionele ainda trabalhou na assessoria de comunicação da senadora Augusta Brito e integrou equipes de campanhas eleitorais.Ceará tourism packages





O velório ocorre na noite deste domingo, no Anjo da Guarda, localizado na avenida Jovita Feitosa, 125. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, às 8h30, no cemitério Memorial Morada da Paz, na BR-020.





CN7