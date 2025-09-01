CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Esquema de postos ligados ao PCC são investigados pela Polícia Federal

segunda-feira, setembro 01, 2025

Segundo a Receita Federal, a organização utilizava uma rede com mais de mil postos.
A Operação Carbono Oculto, considerada a maior da história contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), revelou a infiltração da facção criminosa no setor de combustíveis. Segundo a Receita Federal, a organização utilizava uma rede com mais de mil postos para lavar dinheiro do crime, movimentando valores em espécie ou por meio de máquinas e repassando às contas do grupo.

Até o momento, dez estados já foram alvo das ações da Polícia Federal, mas o Ceará ainda não foi incluído nas investigações. Pelo menos 19 postos de combustíveis foram citados nominalmente em decisões da Justiça de São Paulo relacionadas ao esquema.

Além das irregularidades financeiras, a operação reacende discussões sobre a qualidade dos combustíveis vendidos. Desde 1º de agosto, a gasolina comercializada no país passou a ter 30% de etanol em sua composição. Entretanto, alguns postos podem aumentar esse percentual para reduzir custos.

Outra prática é a adição de nafta, produto derivado do petróleo e de menor custo em comparação a outros combustíveis fósseis. Embora aumente a margem de lucro, essa adulteração pode comprometer o funcionamento dos veículos.

CN7

