Vídeo de Pedro Bial rindo sobre promessa de picanha viraliza

Empresário Maurício Tonhá fez piada com referência à promessa feita por Lula em 2022.

Um vídeo que mostra um momento descontraído entre o apresentador Pedro Bial e o empresário Maurício Tonhá, presidente da Estância Bahia Leilões e um dos principais nomes do agro no Brasil, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. No registro, Tonhá faz uma piada com referência à promessa de que a população brasileira receberia picanha, que foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.





O vídeo foi publicado no perfil de Tonhá na última quarta-feira (27). Nele, o empresário mostra uma de suas fazenda com mais de 60 mil cabeças de gado e pergunta ao apresentador: “Quantas picanhas têm aqui?”, ao que Bial responde de forma cômica que é suficiente para seu almoço e jantar.





Em seguida, Tonhá revela ao apresentador que a fazenda possui “62 mil picanhas” e Bial então sugere a ele fazer uma parceria em um restaurante. Em resposta, o empresário brinca dizendo que a picanha no Brasil vive um momento complicado, pois foi prometida, mas não foi entregue – uma referência à promessa feita por Lula na campanha eleitoral de 2022 – o que arranca gargalhadas de Bial. (Pleno News)