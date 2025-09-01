CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Concurso da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

segunda-feira, setembro 01, 2025

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro). 

Os números sorteados foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50. 

30 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 54.694,54 cada 

2.049 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.319,99 cada 

Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

