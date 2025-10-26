Advogado suspeito de integrar facção é preso por assassinato de delator da GDE no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu um advogado suspeito de participar de um homicídio em Fortaleza. Miguel Fernandes Pessoa Neto, 30, tem extensa ficha criminal, com passagens por integrar organização criminosa, corrupção passiva, ameaça e peculato.





Além dele, a Polícia cumpriu outro mandado de prisão temporária contra um cúmplice do advogado no assassinato. Esse segundo suspeito já estava no Sistema Prisional e responde por tráfico de drogas.





O homem assassinado tinha 28 anos e foi executado no bairro Sapiranga, em agosto deste ano. A reportagem apurou que a vítima é Antônio Elden da Silva Lucas.





Elden saía de uma clínica médica quando foi abordado por criminosos. Três meses antes do crime, sob a identificação sigilosa de ‘Testemunha X’, a vítima revelou à Polícia Civil do Ceará (PCCE) detalhes do funcionamento da facção Guardiões do Estado (GDE).





Elden contou aos policiais que integrou o Conselho Final da GDE e que desde que ‘rasgou a camisa’ foi decretado de morte.





Conforme o depoimento, a exploração do jogo do bicho virou a principal fonte de renda da facção cearense – acima do tráfico de drogas. O faturamento mensal variava de R$ 150 mil a R$ 200 mil, mas podia chegar até a R$ 300 mil.





“Os donos de bancas que operam em áreas controladas pela facção realizam pagamentos mensais para permissão de funcionamento. Os valores variam conforme o número de bancas, podendo alcançar até R$ 300 mil mensais por banca. Controle rigoroso e hoje é uma das principais fontes de receita da organização”, descreveu a Polícia Civil, em um relatório.





Fonte: Diário do Nordeste

foto ilustrativa