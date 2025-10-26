Duplo homicídio é registrado em balneário na zona rural de Groaíras/CE

Um homem e uma mulher transgênero foram executados no início da tarde deste sábado (25) no Balneário Mangueirão, localizado na zona rural do município de Groaíras, no Norte do Ceará.





De acordo com informações, as vítimas estavam no estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas quando criminosos chegaram em uma motocicleta. Os suspeitos foram diretamente ao local onde as vítimas se encontravam e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sem dar chance de defesa.





As vítimas foram atingidas na cabeça e morreram ainda no local. A mulher trans foi identificada como Emelly Sofia, moradora de Sobral (CE).





Após o crime, os autores fugiram em direção à localidade de Marrecas. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e iniciando as investigações. O caso será apurado pela Delegacia Regional de Sobral.





Os corpos foram removidos do local após os trabalhos periciais. O Balneário Mangueirão fica às margens do Rio Acaraú, e, no momento do crime, havia poucas pessoas no estabelecimento. Apesar da existência de câmeras de segurança, elas estavam desligadas.





As autoridades seguem em busca de informações que levem à captura dos responsáveis pelo duplo homicídio.