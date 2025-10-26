Homem é morto a pauladas na localidade de Trapiá, em Sobral

Foi identificado como Jocielton Mendes da Silva, de 38 anos, natural de Sobral, o homem que foi morto a pauladas na manhã deste sábado (25), na localidade de Trapiá, distrito de Jaibaras, zona rural do município.





De acordo com informações, Jocielton estava ingerindo bebida alcoólica desde a noite anterior em um bar próximo ao campo de futebol da comunidade, acompanhado da esposa e de um amigo. Durante a madrugada, o trio teria se desentendido e a discussão acabou em agressão.





Nas primeiras horas da manhã, populares que foram ao campo para realizar caminhadas encontraram Jocielton caído no chão, já sem vida, e acionaram as autoridades.





A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área até a chegada da Perícia Forense (Pefoce), que realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





A Polícia Civil iniciou as investigações e confirmou a prisão da esposa da vítima e de um homem que a acompanhava. Ambos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral, onde permanecem à disposição da Justiça.





Sobral registra 94 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais informações a qualquer momento.





Com informações de Sobral Online