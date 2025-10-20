ATENÇÃO! 114 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (20) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de motorista 01
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 01
Balconista 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 06
Controlador de tráfego 01
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Encarregado de lavanderia 01
Garçom 06
Gerente de vendas 02
Lavador de veículos 01
Mecânico de refrigeração 01
Motorista de automóveis 01
Motorista de caminhão 04
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Recepcionista, em geral 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 01
Total 61
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de prevenção de perdas 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 53
