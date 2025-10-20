CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 114 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (20) EM SOBRAL

segunda-feira, outubro 20, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de motorista 01

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar em saúde bucal 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 01

Balconista 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 06

Controlador de tráfego 01

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Garçom 06

Gerente de vendas 02

Lavador de veículos 01

Mecânico de refrigeração 01

Motorista de automóveis 01

Motorista de caminhão 04

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Recepcionista, em geral 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 01

Total 61



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de prevenção de perdas 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 53

