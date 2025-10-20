Prefeito Oscar Rodrigues apresenta nova Chefe de Gabinete

Durante reunião com os secretários municipais, realizada nesta segunda-feira (20/10), o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, apresentou oficialmente a nova Chefe de Gabinete, Yslaia Pontes Vasconcelos.





Natural de Sobral, Yslaia é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestra em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Possui duas graduações — em Direito e em Ciências Contábeis — e é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, além de Tutoria em Educação a Distância e Docência do Ensino Superior.





Yslaia Pontes Vasconcelos é filha do ex-vereador Antônio Linhares Pontes, conhecido como “O Jóia” (in memoriam), e de Isabel de Aguiar Pontes. É casada com José Humberto C. Vasconcelos Neto, com quem tem três filhos.