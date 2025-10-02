CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Bairro Boa Vizinhança ganha novo asfalto e esperança com gestão de Oscar Rodrigues

quinta-feira, outubro 02, 2025

Após longos anos de abandono e ruas esburacadas sob a antiga gestão municipal, o bairro Boa Vizinhança, em Sobral, começa a viver uma nova realidade. Com a chegada da atual administração do prefeito Oscar Rodrigues, os moradores finalmente estão vendo as melhorias saírem do papel e ganharem as ruas.

Diversas vias do bairro estão sendo asfaltadas, atendendo a um desejo antigo de milhares de residentes. A ação não só melhora a mobilidade urbana como também valoriza os imóveis, dinamiza o comércio local e traz mais segurança e conforto para a população.

"O bairro ganhou uma nova visão, mais dinâmica e organizada. O comércio voltou a crescer e os moradores estão satisfeitos com os avanços", destacou um comerciante local.

Segundo o prefeito Oscar Rodrigues, outras regiões da cidade também serão contempladas com obras de infraestrutura nos próximos meses. “Nosso compromisso é com toda a população. Vamos levar dignidade, acessibilidade e desenvolvimento para cada bairro de Sobral”, afirmou o gestor.

A pavimentação do Boa Vizinhança marca o início de um novo tempo para a comunidade, que agora vislumbra um futuro com mais qualidade de vida e progresso.

