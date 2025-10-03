Polícia Civil cumpre oito mandados contra integrantes de grupo criminoso em Fortaleza e Maracanaú

Seis adultos foram presos e um adolescente apreendido nas primeiras horas desta quinta-feira (02), durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contra um grupo criminoso de origem carioca. Os alvos, que estavam com mandados de prisão preventiva em aberto, foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza, e no município de Maracanaú (AIS 12). Ainda durante a ofensiva, um oitavo mandado de prisão foi cumprido em uma unidade prisional contra um investigado que já se encontrava recolhido.



Intitulada de “Operação Redes Sociais”, a ação teve como objetivo retirar de circulação indivíduos que articulavam atividades criminosas e divulgavam suas ações por meio das redes sociais. Com base em trabalhos de inteligência, os investigadores identificaram os envolvidos e solicitaram ao Poder Judiciário a expedição dos mandados de prisão pelo crime de integrar organização criminosa. Segundo as apurações, os suspeitos atuavam na Região Metropolitana de Fortaleza, sendo responsáveis pela comercialização de drogas e outros delitos na região.



Entre os presos, está um homem de 24 anos, com registros por tráfico e desobediência. As investigações apontam que o suspeito era um dos mais atuantes na intimidação de pessoas. Outro alvo das investigações é um homem de 21 anos, com registros por porte de arma e tráfico e organização criminosa. Ele havia sido preso em flagrante por tráfico, antes da operação e, agora, teve o mandado de prisão cumprida em uma unidade prisional.



A operação foi coordenada por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), todos da PCCE. Ao todo, oito pessoas foram capturadas e conduzidas à delegacia, onde os mandados foram formalmente cumpridos. Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.

