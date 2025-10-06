Empresário chama a PM por furto e descobre que o próprio filho estava entre os ladrões no Paraná

Um comerciante de Londrina, no norte do Paraná, descobriu que o próprio filho estava envolvido em um furto ao seu estabelecimento, ocorrido no último domingo (5). A ação criminosa contou com a participação de outras duas pessoas, que também foram detidas pela Polícia Militar do Paraná (PM-PR).





De acordo com o boletim de ocorrência, o comércio, localizado na Avenida Jamil Scaff, possui câmeras de segurança. O empresário percebeu a movimentação suspeita através das imagens do sistema de monitoramento e constatou que o local havia sido invadido. Ele acionou a PM e denunciou o crime.





Ao chegar ao local, os policiais prenderam os três homens em flagrante. Durante a identificação, o comerciante reconheceu o próprio filho entre os suspeitos.





Com os detidos, a PM apreendeu diversos produtos furtados, incluindo latas de cerveja e energético, quatro pacotes de carne e pães de alho.





Os três foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Londrina para os procedimentos legais cabíveis. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





Fonte: Gazeta Brasil