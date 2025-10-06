Vereadora Micheline Ibiapina propõe construção de hospital veterinário público em Sobral

Durante a 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sobral, realizada em 22 de abril de 2025 , a vereadora Micheline Carneiro Ibiapina apresentou o Requerimento nº 050/2025, solicitando oficialmente a construção de um hospital veterinário público no município.





A proposta visa garantir atendimento gratuito e de qualidade para animais domésticos, sobretudo aqueles pertencentes a famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa também busca fortalecer as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal na cidade.





“Sobral precisa avançar no cuidado com os animais. Um hospital veterinário público é uma demanda urgente para que possamos oferecer atendimento digno, promover campanhas de castração e contribuir para a saúde pública”, afirmou a vereadora Micheline durante a sessão.





Caso aprovado e executado, o hospital poderá oferecer serviços como consultas, cirurgias, vacinação, castração e atendimento de urgência, funcionando como um importante instrumento de apoio à causa animal e à saúde coletiva.



