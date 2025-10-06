Hovet-Uninta realiza campanha de castração em parceria com a Prefeitura Municipal de Sobral e a AMA

O Centro Universitário INTA (UNINTA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Sobral (CE) a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) e o Centro de Acolhimento Temporário (CAT) , realizaram no último final de semana, dias 04 e 05 de Outubro, uma campanha de castração gratuita de pequenos animais. Segundo a direção do HOVET, a atividade totalizou 46 cirurgias realizadas em cães e gatos.





Presente na atividade do HOVET, o superintendente da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), Euler Fonseca, destacou a importância das castrações, “Iniciamos as castrações e estamos dando atenção aos nossos animais do Centro de Acolhimento Temporário (CAT), esse momento de amor e dedicação”





Segundo o Médico Veterinário e diretor geral do HOVET, Dr. Ramuelly Cavalcante a castração é fundamental para a saúde dos animais e para o bem-estar da comunidade. “A castração previne tumores de mama e melhora a qualidade de vida dos pets. Neste Outubro Rosa, o foco é justamente a prevenção dos tumores mamários. A castração é um dos principais meios de reduzir que cadelas e gatos desenvolvam esse tipo de problema, além de ajudar a controlar a superpopulação de animais de rua, prevenindo acidentes de trânsito e outros riscos. Castrar é, acima de tudo, um ato de amor”, destacou









Conheça o HOVET





Fundado há 18 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.





SERVIÇO:





Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)





R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral





Telefone: (88) 9951-0382.





Instagram: @hospitalveterinariouninta



