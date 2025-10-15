Homenagem ao Dia do Professor

Neste 15 de outubro, celebramos aqueles que não apenas ensinam conteúdos, mas transformam vidas: os professores.





Ser professor é plantar sementes todos os dias — de conhecimento, de ética, de sonhos e de futuro. É acreditar no poder da educação mesmo diante dos desafios. É ter coragem para ensinar e humildade para aprender.





É na sala de aula, com giz ou tecnologia, com paciência ou firmeza, que o professor constrói os pilares de uma sociedade mais justa, crítica e humana.





A cada explicação, a cada olhar atento, a cada palavra de incentivo, o professor deixa sua marca no mundo.





A vocês, mestres da vida, o nosso respeito, admiração e eterna gratidão.





Feliz Dia do Professor!