CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Homenagem ao Dia do Professor

quarta-feira, outubro 15, 2025  Nenhum comentário

Neste 15 de outubro, celebramos aqueles que não apenas ensinam conteúdos, mas transformam vidas: os professores.

Ser professor é plantar sementes todos os dias — de conhecimento, de ética, de sonhos e de futuro. É acreditar no poder da educação mesmo diante dos desafios. É ter coragem para ensinar e humildade para aprender.

É na sala de aula, com giz ou tecnologia, com paciência ou firmeza, que o professor constrói os pilares de uma sociedade mais justa, crítica e humana.

A cada explicação, a cada olhar atento, a cada palavra de incentivo, o professor deixa sua marca no mundo.

A vocês, mestres da vida, o nosso respeito, admiração e eterna gratidão.

Feliz Dia do Professor!

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 