Farmácia do Norte celebra o Dia do Professor com desconto especial em Sobral

Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Farmácia do Norte Sobral está oferecendo uma promoção especial para valorizar esses profissionais tão importantes na formação da sociedade.
Para celebrar a data, a farmácia está com 30% de desconto em medicamentos genéricos, exclusivamente neste período comemorativo. A ação é uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho dos educadores.
“Feliz Dia do Professor! Para comemorar o seu dia, nossa farmácia está oferecendo 30% off em medicamentos genéricos”, diz o anúncio promocional da empresa.
A Farmácia do Norte Sobral está localizada na Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante, em frente ao terminal das topics, facilitando o acesso para clientes de todas as regiões da cidade.
A promoção é válida por tempo limitado, e os professores interessados devem se dirigir até a farmácia para aproveitar o desconto exclusivo.
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria