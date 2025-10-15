CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Farmácia do Norte celebra o Dia do Professor com desconto especial em Sobral

Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Farmácia do Norte Sobral está oferecendo uma promoção especial para valorizar esses profissionais tão importantes na formação da sociedade.

Para celebrar a data, a farmácia está com 30% de desconto em medicamentos genéricos, exclusivamente neste período comemorativo. A ação é uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho dos educadores.

“Feliz Dia do Professor! Para comemorar o seu dia, nossa farmácia está oferecendo 30% off em medicamentos genéricos”, diz o anúncio promocional da empresa.

A Farmácia do Norte Sobral está localizada na Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante, em frente ao terminal das topics, facilitando o acesso para clientes de todas as regiões da cidade.

A promoção é válida por tempo limitado, e os professores interessados devem se dirigir até a farmácia para aproveitar o desconto exclusivo.

