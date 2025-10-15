CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

FAMÍLIAS SÃO EXPULSAS POR FACÇÃO NO BAIRRO JOSÉ WALTER, EM FORTALEZA

quarta-feira, outubro 15, 2025  Nenhum comentário

Moradores do Residencial Cidade Jardim 1, no bairro José Walter, em Fortaleza, viveram momentos de medo e desespero nesta terça-feira (14), ao serem obrigados a deixar seus lares por ordens de uma facção criminosa. Segundo relatos, as ameaças partem de grupos que disputam o controle territorial da região. Com medo de represálias, dezenas de famílias abandonaram suas casas — algumas, sem conseguir levar todos os pertences.

A Polícia Militar foi acionada, mas atuou apenas na escolta dos moradores durante a retirada dos objetos pessoais.

“Tem que sair. Se não sair, eles matam você”, relatou uma moradora de 61 anos, que preferiu não se identificar. Em meio a caminhões de mudança e viaturas da polícia, o clima no conjunto era de dor e insegurança. “Jamais imaginei passar por uma situação dessas na minha vida”, desabafou a idosa, visivelmente abalada.

O sentimento é compartilhado por outros moradores que, após anos vivendo no local, agora enfrentam a incerteza de um novo recomeço longe dali.

Via portal Ceará Antenado

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 